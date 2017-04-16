Казахстанские боксеры нокаутировали противников в США

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал победу над американцем Шоном Кэмероном. Бой Ашкеев - Кэмерон был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.









При этом сам Ашкеев получил небольшое рассечение, однако это никак не сказывалось на его действиях в ринге.



