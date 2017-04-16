Казахстанские боксеры нокаутировали противников в США
16 апреля 2017, 08:57
Бои проходили в рамках вечера бокса в Анкасвилле.
Мейирим Нурсултанов и Мадияр Ашкеев нокаутировали своих соперников в рамках вечера бокса в Анкасвилле (штат Коннектикут, США),передает Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал победу над американцем Шоном Кэмероном. Бой Ашкеев - Кэмерон был остановлен в начале второй минуты седьмого раунда. Со стартового гонга казахстанец владел подавляющим преимуществом. В шестом раунде для осмотра Кэмерона был вызван врач, а в седьмом отрезке боя арбитр принял решение остановить избиение американца.
При этом сам Ашкеев получил небольшое рассечение, однако это никак не сказывалось на его действиях в ринге.
Мейирим Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Хавьером Ольверой. Рефери был вынужден остановить бой во втором раунде, так как соперник Нурсултанова слишком много пропускал ударов и не смог доказать свою состоятельность. Как итог, победа казахстанца техническим нокаутом.
Фото: Vesti.kz.
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