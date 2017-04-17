В США разыскивают мужчину, который транслировал убийство через Facebook Live

Мужчина также заявил через соцсеть, что "совершил множество других убийств".

Полиция американского города Кливленд (штат Огайо) разыскивает мужчину, который, как заявляют правоохранительные органы, лишил жизни человека, транслируя убийство в прямом эфире через социальную сеть Facebook, сообщает ТАСС





По данным полиции, разыскиваемого мужчину зовут Стив Стивенс. Отмечается, что он "вел трансляцию убийства через Facebook Live". Имя жертвы не раскрывается.





Согласно данным агентства Associated Press (AP), сохраненное видео преступления, размещенное Стивенсом на его странице в Facebook, было удалено спустя примерно три часа после публикации.





Как рассказали в полиции, мужчина также заявил через соцсеть, что "совершил множество других убийств", однако достоверность этих утверждений не подтверждена.





Власти распространили приметы подозреваемого, подчеркивая, что Стивенс крайне опасен и, скорее всего, вооружен. По имеющимся данным, он перемещается на автомобиле. Полиция просит местных жителей проявлять бдительность.





Фото: НТВ



