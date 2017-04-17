В Костанайской области талыми водами подтоплены четыре населённых пункта

Об этом сообщается на сайте КЧС МВД РК.

Из 50 населенных пунктов и 19 сельских округов в Карасуском районе Костанайской области подтопление талыми водами произошло в четырёх населенных пунктах. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения попавшего в зону подтопления, отгон скота в безопасные от подтопления места, передает передает alau.kz





По данным ведомства, для улучшения пропуска воды по р. Карасу по ширине 300 м вскрыто тело насыпной дамбы. В с. Зеленовка подтоплено 5 домов и 10 дворовых территорий. Эвакуировано 53 человека, 10 человек размещены у родственников в с. Ленина, 43 человека размещены в школе с. Ленина. Имеется перелив через дорогу к подъезду в населенный пункт.





В п. Октябрьский устроен водоотводящий канал с ул. Ленина к р. Чунчугур. Подтоплено 5 домов и 5 дворов. Эвакуирован 1 человек. В п. Карамырза прорыты 3 отводных канала общей протяженностью 45 м. Подтоплено 7 домов и 3 дворовых территорий. Эвакуировано по родственникам 10 человек. В п. Железнодорожный подтоплено 2 дома и 2 дворовые территории. Эвакуировано 30 человек.





На местах работает группировка сил и средств в количестве более 100 человек и 45 единиц техники.





Напомним, в Карасуском районе размыло дорогу. В Костанайской области было объявлено штормовое предупреждение.В период 14-17 апреля в связи с повышением температурного фона в Костанайской области ожидается усиление снеготаяния.





Возле села Новоселовка, талые воды образовали целое «море». В минувшие выходные большая вода добралась до посёлка Дружба. Костанайцы присылают фото и видео луж, грязи и размытых дорог, в том числе подтопило трассу в Аулиекольском районе.





Наталья Луговская