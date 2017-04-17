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Задержан главный подозреваемый по делу об убийстве врача в Костанае

17 апреля 2017, 10:07

17 апреля 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДВД Костанайской области задержан Руслан Гафаров.

Полицейскими Костаная задержан разыскиваемый подозреваемый в убийстве врача Рашиды Сандыбаевой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Руслан Гафаров, подозреваемый в совершении преступления, был задержан 17 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир Костаная.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Ранее он был объявлен полицией в розыск.

Напомним, что 20 февраля 2017 года в своей квартире было обнаружено тело Рашиды Сандыбаевой с признаками насильственной смерти.

В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий в кратчайшие сроки были установлены и задержаны в совершении данного особо тяжкого резонансного преступления ранее судимый 40-летний, 25-летний подозреваемые мужчины и 45-летняя подозреваемая женщина. В настоящее время все они арестованы. Проводится досудебное расследование.

Фото: Диапазон

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