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Акорда презентовала персональную страницу главы государства Н.Назарбаева

17 апреля 2017, 12:05

Презентационный ролик появился на странице Акорды в Facebook.

Пресс-служба Президента РК презентовала персональную страницу главы государства, которую можно увидеть на сайте Akorda.kz, передает Zakon.kz.

На персональной странице Н.Назарбаева в трех разделах: "Феномен Первого президента", "Уникальные грани личности", "В фокусе всеобщего внимания" собраны уникальные фотографии, а также видео материалы о нём, его семье, жизни, увлечениях, достижениях и рабочих буднях Президента.


Фото и видео Акорды


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