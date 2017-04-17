Акорда презентовала персональную страницу главы государства Н.Назарбаева
17 апреля 2017, 12:05
Презентационный ролик появился на странице Акорды в Facebook.
Пресс-служба Президента РК презентовала персональную страницу главы государства, которую можно увидеть на сайте Akorda.kz, передает Zakon.kz.
На персональной странице Н.Назарбаева в трех разделах: "Феномен Первого президента", "Уникальные грани личности", "В фокусе всеобщего внимания" собраны уникальные фотографии, а также видео материалы о нём, его семье, жизни, увлечениях, достижениях и рабочих буднях Президента.
Фото и видео Акорды
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