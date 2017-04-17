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Напавший на восьмилетнюю девочку в Алматинской области арестован

17 апреля 2017, 19:55

Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Районный суд Алматинской области санкционировал арест 32-летнего жителя Енбекшиказахского района, который подозревается в нападении на восьмилетнюю девочку в селе Тургень, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Енбекшиказахский районный суд рассмотрел ходатайство районной прокуратуры об избрании меры пресечения. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя Енбекшиказахского района 1985 года рождения, который подозревается по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего".

Подозреваемый проведет под стражей ближайшие два месяца.

Напомним, 14 апреля в селе Тургень Алматинской области неизвестный мужчина напал на ребенка с целью изнасиловать. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30 лет. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Спас девочку прохожий, Тимурбек Жамаладдинов. Парня собираются наградить за подвиг.



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