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В Астане главы Казахстана и Туркменистана обсудят экономику и безопасность

18 апреля 2017, 06:20

Также главы Туркменистана и Казахстана обменяются мнениями по вопросам укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе и мире.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник посетит Республику Казахстан с двухдневным государственным визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов обсудит с Нурсултаном Назарбаевым вопросы развития двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также главы Туркменистана и Казахстана обменяются мнениями по вопросам укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе и мире.

По итогам туркмено-казахстанских переговоров на высшем уровне намечено подписание пакета двусторонних документов, призванных расширить партнерство между двумя соседними странами.

В ходе обсуждения вопросов проведения визита на заседании туркменского правительства в минувшую пятницу Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что "он придаст действенный импульс реализации разнопланового потенциала взаимодействия, будет способствовать выходу на новые актуальные направления партнерства".

Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев в последний раз провели полномасштабные двусторонние переговоры в декабре 2014 года, в ходе визита казахстанского лидера в Туркменистан.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Казахстаном были установлены в октябре 1992 года.

Фото: Туркменистан: золотой век

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