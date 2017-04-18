В Астане главы Казахстана и Туркменистана обсудят экономику и безопасность

Гурбангулы Бердымухамедов обсудит с Нурсултаном Назарбаевым вопросы развития двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.





Также главы Туркменистана и Казахстана обменяются мнениями по вопросам укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе и мире.





По итогам туркмено-казахстанских переговоров на высшем уровне намечено подписание пакета двусторонних документов, призванных расширить партнерство между двумя соседними странами.





В ходе обсуждения вопросов проведения визита на заседании туркменского правительства в минувшую пятницу Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что "он придаст действенный импульс реализации разнопланового потенциала взаимодействия, будет способствовать выходу на новые актуальные направления партнерства".





Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев в последний раз провели полномасштабные двусторонние переговоры в декабре 2014 года, в ходе визита казахстанского лидера в Туркменистан.





Дипломатические отношения между Туркменистаном и Казахстаном были установлены в октябре 1992 года.