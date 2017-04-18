В Алматы продолжается снос киосков

Освобождённые участки благоустроят, либо отдадут под строительство более современных и технологичных зданий.

Ревизоры взялись за продуктовые магазины и цветочные киоски. Мера вынужденная и нацелена на модернизацию торговых павильонов и остановок, сообщает телеканал Алматы.





Работа по ликвидации незаконных построек началась во всех районах города. Снесены уже десятки строений. Освобождённые участки благоустроят, либо отдадут под строительство более современных и технологичных зданий.





Фруктово-овощной киоск на пересечение Курмангазы и Шарипова попал в поле зрения проверяющих органов пару дней назад. У хозяина не нашлось документов. Тогда его вежливо попросили убрать ларёк, но реакции не последовало. Ревизорам пришлось пригрозить штрафами. Впоследствии владелец решил самостоятельно ликвидировать строение.





«Работал он недолго. На выходных выставил киоск. А в понедельник был обнаружен в ходе объезда. И на сегодняшний день объект демонтируется», - сказал главный специалист отдела по развитию предпринимательства Алмалинского района Гапур Бахтияров.





Сама владелица нелегального ларька вину признаёт, говорит, что не знала о нарушении закона.





«Да, мы его установили, но мы не знали, что нарушаем закон. Земля была свободна. Когда нам объяснили, что мы нарушили облик города, мы решили не рисковать. И начали демонтаж нашего ларька», - рассказал предприниматель Сауле Касымбекова.





С начала года в Алмалинском районе с улиц исчезло более 140 таких построек. Среди объектов под снос: остановочные комплексы. На очереди продуктовые магазины и цветочные. Горожане подобную работу воспринимают спокойно.





Продолжают сносить незаконно установленные киоски и остановки в Бостандыкском районе. К примеру, этот ларёк открылся две недели назад. Владелец хотел вести нелегальную торговлю, но не получилось.





«Этот объект признан незаконным. Сейчас его демонтируют. Каждый бизнесмен, прежде чем ставить ларёк или кисок должен получить разрешение Управления земельных отношений. Когда получит разрешительные документы, он может продолжать свою деятельность», - сказал главный специалист отдела по развитию предпринимательства Бостандыкского района Аслан Ахметанов.





Власти районов призывают всех предпринимателей обзавестись необходимыми документами, а потом вести торговлю. Сейчас процесс получения разрешения по ведению бизнеса очень удобен, говорят проверяющие.







