Видео с признанием Жаманкулова о хищении им бюджетных средств для фильма "Феникс" показали в суде

На видео генпродюсер фильма также заявил, что готов возместить причиненный ущерб.

В Медеуском районом суде №2 Алматы минувшим вечером был продемонстрирован видеофрагмент допроса в Антикоррупционной службе, в котором Тунгышбай Жаманкулов, обвиняемый в хищении государственных средств, выделенных АО "Казахфильм" на производства фильма «Феникс», полностью признает свою вину, сообщает сообщает Zakon.kz





«Да, я признаю свою вину. Хочу дать признательные показания и оказать содействие следствию. Это решение я принял добровольно, раскаиваюсь и готов возместить ущерб», - сказал Жаманкулов.





При этом он отметил, что ранее давал неправдивые показания, в которых свою вину не признавал, так как «в такой ситуации оказался впервые».

Жаманкулов рассказал, что средства, выделенные на производство киноленты, решил потратить на свои нужды.





«Я попросил Юдину (исполнительный продюсер фильма – авт.) обналичить 5-6 млн тенге для своих нужд, ей не говорил, для чего они предназначались. Хотел потратить на ремонт дома», - рассказал он, отметив, что не знает, через какие компании она обналичивала деньги.





Наталья Юдина обналичила ему 3 млн тенге, которые были потрачены им на ремонт собственного дома и закуп необходимых стройматериалов.

«Этих денег не хватило, - продолжил Жаманкулов. - И я попросил обналичить еще 2 млн. Она это сделала. 2 млн 300 тысяч тоже потратил на ремонт».





На видео генпродюсер фильма также заявил, что готов возместить причиненный ущерб.





«Признаю свою вину, раскаиваюсь. Прошу прекратить уголовное преследование и готов возместить прямо сегодня 5 млн 200 тыс. тенге», - сказал Жаманкулов, обращаясь к следователю.





На вопрос, оказывалось ли на него давление во время допроса, Тунгышбай Жаманкулов ответил отрицательно. «Никто на меня не давил, претензий ни к кому не имею. Решение это принял сам», - сказал он.





Этот факт подтвердила и проведенная судебно-медицинская экспертиза - она также не выявила, что признание Жаманкулов делал под давлением.





Известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на съемки художественного фильма «Феникс», в сумме 69 млн тенге. Общий бюджет картины должен был составить 550 млн тенге.





Антикоррупционная служба установила , что на производство фильма АО «Казахфильм» успело перечислить в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», учредителем которого являлся Жаманкулов, 79 млн тенге, из которых 69 млн были похищены. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Тунгышбаю Жаманкулову.







