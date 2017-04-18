Сагинтаев отчитал акима Акмолинской области за паводки

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев выразил недовольство в адрес нового акима Акмолинской области из-за паводков, передает корреспондент Zakon.kz





«Малик Кенесбаевич (Мурзалин), сейчас вы говорили про Сандыктау - «вследствие образовавшегося ночью ледяного затора на реке Жабай произошло поднятие уровня воды». Что мы не могли предположить или увидеть? Облеты делали, контролировали. Можно же было сделать взрывные работы, чтобы лед нормально прошел. Комитет по ЧС работает у нас, куда они смотрят? Почему эти работы не выполнены?», - обратился он на заседании правительства РК к главе региона.





В ответ на это М. Мурзалин отметил, что работы выполнялись, но «там регион горный, снег скопился».





«Работы выполнялись, но там регион горный, снег скопился, не все заметно было, ночью на самом деле на 40 см поднималась вода с 3 до 7 утра. С 7 утра наблюдается устойчивое падение уровня воды», - пояснил он.





На этот счет глава Кабмина заметил, что это не объяснить населению.





«Населению не объяснить это все. Деньги выделяются, все видим. Исполнение наше - непонятное», - подчеркнул Б. Сагинтаев.





Также Премьер-министр поинтересовался информацией о дамбе в районе города Атбасар, в частности, кто ее проектировал.





«По дамбе в Атбасаре - проект делало ТОО «Горсельпроект», это Кокшетау, а работы были осуществлены подрядной организацией ТОО «СарЖомарт-2015» из Астаны. Паводковая обстановка по области проходит в напряженном режиме. Всего в области в 12 районах произошли 35 переливов дорог, подтоплено 34 населенных пункта. В зону подтопления попали 893 дома, заблаговременно эвакуировано 2 400 жителей», - проинформировал аким.





Как он сообщил, в настоящее время вода откачана из 318 домов, 307 эвакуированных вернулись в свои дома, в пунктах эвакуации и у родственников остаются 1 619 человек.





«Несмотря на заблаговременно проведенный комплекс превентивных мероприятий, в Сандыктауском и Атбасарском районах 17 апреля был объявлен режим ЧС из-за небывалого объема уровня воды в реке Жабай. В девяти населенных пунктах в данных районах уровень воды превысил критический от одного до двух метров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Атбасаре, где подтоплению подверглись 405 домов, эвакуировано 1 307 человек. Критический уровень превышен на 2,5 метра, что на 80 сантиметров выше уровня 2014 года, когда было подтоплено 567 домов. В Сандыктауском районе ночью у нас вода повышалась на 40 сантиметров. 304 дома подтоплено, 720 человек эвакуировано», - констатировал М. Мурзалин.





Как сообщалось ранее, сегодня на заседании правительства особое внимание было уделено ситуацией с паводками в ряде регионов РК. Премьер-министр Б. Сагинтаев поручил госорганам держать этот вопрос на строгом контроле и не допускать ЧС.





Ксения Давыдова, Астана.