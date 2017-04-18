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На трассе Алматы-Бишкек в крупном ДТП пострадали 10 человек

18 апреля 2017, 15:37

Всех госпитализировали.

На автодороге Алматы - Бишкек 18 апреля днем произошло серьезное ДТП с участием пассажирской маршрутки, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась на повороте на Каскелен. Как рассказал водитель фуры Renault, он ехал в сторону Алматы. На перекрестке были машины, водители которых намеревались совершить левый поворот. И когда грузовик подъезжал к перекрестку, один микроавтобус выехал прямо перед ним, но успел проскочить. Водитель фуры резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и в этот момент протаранил другой микроавтобус, выехавший на перекресток со среднего ряда.

От удара Mercedes Sprinter отбросило на обочину.

В результате ДТП, по разным данным, пострадали 9-10 человек. Всех госпитализировали, кто-то находился в тяжелом состоянии.





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