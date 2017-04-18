В Казахстане справки о судимости стали выдавать в новом формате

Теперь граждане, в отношении которых уголовное преследование было прекращено или судимость которых погашена, будут получать чистые справки.

Постановлением Правительства №816 от 15 декабря 2016 года внесены изменения в Реестр государственных услуг, касательно выдачи справки о наличии либо отсутствии судимости, сообщает пресс-служба Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает Zakon.kz.





«Уже с сегодняшнего дня граждане смогут получать справки в новом формате. По новому реестру изменено наименование данной госуслуги Комитета с «Выдача справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом уголовного правонарушения» на «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости»», - говорится в сообщении.





«После принятия нового Стандарта граждане, в отношении которых уголовное преследование было прекращено или судимость которых погашена или снята, будут получать чистые справки, с записью «Судимости не имеет»» - пояснил председатель комитета Багдат Мусин.





При этом лицам, осужденным к штрафу, после его оплаты, необходимо обращаться в территориальные органы Комитета для внесения сведений о погашении судимости.





Для казахстанцев, выезжающих за рубеж, которым будет необходимо получить апостилированную справку о наличии либо отсутствии судимости на бумажном носителе – она будет представлена в единой услуге, с сокращенным сроком с 22 до 8 рабочих дней.



