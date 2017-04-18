Есть ли шансы в Киеве? Как Казахстан играл с соперниками по хоккейному чемпионату мира

Казахстанцы снова будут вести борьбу за путевку в "элиту".

Сборная Казахстана по хоккею в Киеве поспорит за две путевки в Высший дивизион чемпионата мира. Корреспондент Vesti.kz "вспомнил", как отечественная команда прежде играла с соперниками по группе.





Австрия





Турнир подопечные Эдуарда Занковца начнут 22 апреля матчем с Австрией. Игры с возможно основным конкурентом в Киеве пока складываются только положительно: три раза команды играли между собой в 2013 году и ни разу казахстанцы не проиграли (все матчи товарищеские).





1. Казахстан - Австрия - 4:1 (Максим Беляев - 2, Талгат Жайлауов, Михаил Рахманов - Дэниэль Велзер);

2. Казахстан - Австрия - 4:3 Б (Константин Романов, Федор Полищук, Константин Савенков - Андреас Кристлер, Патрик Харанд, Бенджамин Петрик);

3. Казахстан - Австрия - 2:1 (Вадим Краснослободцев, Федор Полищук - Грегор Баумгартнер).









Южная Корея





Богатая история противостояний у наших хоккеистов с соперниками из Кореи. В 2011 году на Азиатских играх набросали будущим соперникам почти с десяток шайб...





1. Азиатские игры - 2011. Казахстан - Корея - 9:1;

2. ЧМ в первом дивизионе - 2012/2013. Казахстан - Корея - 4:2 (Алексей Трощинский, Талгат Жайлауов, Роман Старченко - 2 - Вон Ин Ким, Брок Радунски);

3. Кубок Евровызова-2016/2017. Казахстан - Корея - 4:2 (Константин Савенков - 2, Иван Степаненко, Ярослав Евдокимов - Сангву Син - 2);

4. Азиатские игры - 2017. Казахстан - Корея (Максим Волков, Никита Михайлис, Алихан Асетов, Константин Савенков).





Польша





Третий соперник в группе, с которым Казахстан сыграет 25 апреля, также очень неудачно играет против наших соотечественников. Максимум, "доживали" до овертайма, но и там побед у них нет. Возьмем только последние дуэли команд.





1. Кубок Евровызова - 2012. Казахстан - Польша - 3:2 ОТ (Евгений Фадеев, Константин Савенков, Роман Теслюк - Марек Штжовски, Адам Багински);

2. Чемпионат мира в первом дивизионе - 2014/2015. Казахстан - Польша - 3:2 (Роман Савченко, Роман Старченко - 2 - Бартоломей Поцеча, Марцин Колуж);

3. Кубок Евровызова - 2015/2016. Казахстан - Польша - 3:1 (Талгат Жайлауов, Никита Михайлис, Ярослав Евдокимов - Арон Чмелевски);

4. Кубок Евровызова - 2016/2017. Казахстан - Польша - 2:1 (Кирилл Савицкий, Антон Петров - Бартош Фражко).





Украина





Хозяйка будущего первенства мира едва ли единственная в группе, которая обыгрывала наших соотечественников. Правда, в Киеве они вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию.





1. Международный турнир-2004. Казахстан - Украина - 1:5;

2. Международный турнир-2006. Казахстан - Украина - 2:3;

3. Международный турнир-2010. Казахстан - Украина - 7:4;

4. Чемпионат мира в первом дивизионе группы "Б" - 2011. Казахстан - Украина - 3:2 ОТ;

5. Кубок Евровызова-2012. Казахстан - Украина - 1:2 (Максим Худяков - Александр Торяник, Максим Квитченко);

6. Чемпионат мира в первом дивизионе группы "А" - 2014/2015. Казахстан - Украина - 5:2 (Кевин Даллмэн, Леонид Метальников, Вадим Краснослободцев, Константин Руденко, Евгений Рымарев - Дмитрий Нименко, Андрей Михнов);

7. Кубок Евровызова-2016/2017. Казахстан - Украина - 5:1 (Иван Степаненко, Никита Михайлис, Антон Сагадеев, Александр Нурек, Алихан Асетов - Сергей Бабинец).









Венгрия





Положительный баланс Казахстана и в матчах с венграми. В нашей группе они явный середняк, но на неприятный сюрприз вполне способны.





1. Чемпионат мира в первом дивизионе группы "А" - 2012/2013. Казахстан - Венгрия - 1:2 (Роман Старченко - Арпад Михалы, Виктор Токаи);

2. Чемпионат мира в первом дивизионе группы "А" - 2014/2015. Казахстан - Венгрия - 5:0. (Константин Руденко, Алексей Воронцов, Кевин Даллмэн, Вадим Краснослободцев, Константин Пушкарев)

3. Товарищеский матч (2016). Казахстан - Венгрия - 3:2 (Евгений Рымарев, Найджел Доус, Брэндон Боченски - Вильмош Галло, Франк Банхам).





Получается, соперники вполне проходимые. Только чудо не позволит команде Эдуарда Занковца не квалифицироваться в элитный дивизион мирового турнира. Команда у нас укомплектована неплохо, а на фоне соперников и вовсе однозначный фаворит. Дело за хоккеистами, ведь некоторые команды еще даже не обыгрывали Казахстан.





Напомним, чемпионат мира в первом дивизионе группы "А" стартует в Киеве 22 апреля. На две путевки на повышение претендуют шесть команд - Казахстан, Австрия, Польша, Украина, Венгрия и Южная Корея.



