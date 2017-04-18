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В Акмолинской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

18 апреля 2017, 17:52

Санитарные службы региона проводят проверку объектов водоснабжения, школ и детских садов.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в поселке Бозайгыр Акмолинской области. К врачам обратились 30 жителей, среди которых есть и дети сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области.

На сегодня в адрес департамента с Бозайгырской врачебной амбулатории Шортандинского района поступило 29 экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций.

"В связи с этим санитарной службой проведена внеплановая проверка школ, детских дошкольных учреждений, объектов водоснабжения. Отобраны на лабораторные исследования вода, проводится расследование", — сообщили в департаменте.

С медработниками проведены дворовые обходы, совместно с акиматом района организовано проведение дезинфекции водопровода. По результатам проведенных исследований будет озвучена дополнительная информация.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.

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