В Акмолинской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в поселке Бозайгыр Акмолинской области. К врачам обратились 30 жителей, среди которых есть и дети сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области.





На сегодня в адрес департамента с Бозайгырской врачебной амбулатории Шортандинского района поступило 29 экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций.





"В связи с этим санитарной службой проведена внеплановая проверка школ, детских дошкольных учреждений, объектов водоснабжения. Отобраны на лабораторные исследования вода, проводится расследование", — сообщили в департаменте.





С медработниками проведены дворовые обходы, совместно с акиматом района организовано проведение дезинфекции водопровода. По результатам проведенных исследований будет озвучена дополнительная информация.







