Груженая бетономешалка перевернулась в Алматы

В Турксибском районе Алматы перевернулась бетономешалка, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло по дороге в сторону Первомайских прудов на повороте в сторону войсковой части. К ней ведут крутой поворот и плавный - в виде насыпи. Груженая бетономешалка двигалась по этой насыпи и в какой-то момент колеса с правой стороны съехали с нее. В итоге машина перевернулась на бок.





В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия пригнали кран, чтобы поднять перевернувшийся миксер, но попытки оказались тщетными - машина слишком тяжелая. Возможно, понадобится помощь второго крана, либо слив смеси из емкости.



