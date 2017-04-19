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Груженая бетономешалка перевернулась в Алматы

19 апреля 2017, 15:23

В аварии никто не пострадал.

В Турксибском районе Алматы перевернулась бетономешалка, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло по дороге в сторону Первомайских прудов на повороте в сторону войсковой части. К ней ведут крутой поворот и плавный - в виде насыпи. Груженая бетономешалка двигалась по этой насыпи и в какой-то момент колеса с правой стороны съехали с нее. В итоге машина перевернулась на бок.

В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия пригнали кран, чтобы поднять перевернувшийся миксер, но попытки оказались тщетными - машина слишком тяжелая. Возможно, понадобится помощь второго крана, либо слив смеси из емкости.



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