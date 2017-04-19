Груженая бетономешалка перевернулась в Алматы
19 апреля 2017, 15:23
В аварии никто не пострадал.
В Турксибском районе Алматы перевернулась бетономешалка, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по дороге в сторону Первомайских прудов на повороте в сторону войсковой части. К ней ведут крутой поворот и плавный - в виде насыпи. Груженая бетономешалка двигалась по этой насыпи и в какой-то момент колеса с правой стороны съехали с нее. В итоге машина перевернулась на бок.
В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия пригнали кран, чтобы поднять перевернувшийся миксер, но попытки оказались тщетными - машина слишком тяжелая. Возможно, понадобится помощь второго крана, либо слив смеси из емкости.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854738-a8a1c49982476bf27e508a0a80adce71
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...