В ВКО военнослужащий вместе с другом-рецидивистом ограбил человека

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

В военном суде Семейского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего и его знакомого, совершивших преступление, предусмотренное п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 191 УК РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда.





Из фабулы уголовного дела следует, что 30 января 2017 года около 21.00 часов пьяные подсудимые в подъезде дома, применив силу, отобрали у потерпевшего норковую шапку стоимостью 30000 тенге.





Также судом было установлено, что у одного из подсудимых есть не снятая и не погашенная судимость за совершение тяжкого преступления в 2011 году. Соответственно, в его действиях усматривается рецидив преступления.





"Приговором военного суда Семейского гарнизона «К» и «Ж». признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 3 ч. 2 ст. 191 УК РК. «Ж» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его действия судом признан рецидивом. Военнослужащему «К» назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.