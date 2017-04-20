В Уральске 52-летний мужчина обозвал собутыльника "крысой" и зарезал его
20 апреля 2017, 08:52
Сергею Заике нужно будет выплатить миллион тенге родственникам потерпевшего.
По материалам судебного дела, в ночь на 12 февраля 52-летний мужчина находился у себя дома и распивал спиртные напитки с приятелями Погадаевым и Атауовым, сообщает портал Мой город.
Приятель Атауов забрал телефон Заики, потом вернул после неоднократных напоминаний. Между мужчинами на этой почве произошла ссора, в которой Заика обозвал Атауова "крысой". После чего завязалась драка, Заика взял со стола кухонный нож и нанес удар в область шеи. Атауов скончался на месте.
- Суд признал Сергея Заику виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство", и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт Ермаханов.
Кроме того, Сергею Заике нужно будет выплатить миллион тенге родственникам потерпевшего.
Фото: Мой город
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