Кондуктор выкинула инвалида из автобуса в Алматы

Инцидент попал на видео. Ролик размещен в одном из Instagram-аккаунтов, передает ИА « NewTimes.kz ».





На кадрах видно, как женщина, предположительно кондуктор, грубо оттаскивает от автобуса пожилого мужчину-инвалида. В это время ей пытается помочь молодой парень.





По всей видимости, мужчина зашел в салон, чтобы попросить милостыню. По мнению пользователей сети, это не позволяет кондуктору так обращаться с инвалидом.



