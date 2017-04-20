Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кондуктор выкинула инвалида из автобуса в Алматы

20 апреля 2017, 11:12

Видео инцидента разместили в соцсети.

Инцидент попал на видео. Ролик размещен в одном из Instagram-аккаунтов, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах видно, как женщина, предположительно кондуктор, грубо оттаскивает от автобуса пожилого мужчину-инвалида. В это время ей пытается помочь молодой парень.

По всей видимости, мужчина зашел в салон, чтобы попросить милостыню. По мнению пользователей сети, это не позволяет кондуктору так обращаться с инвалидом.

По информации автора ролика, в кадре — маршрутный автобус №34 в Алматы.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...