Кондуктор выкинула инвалида из автобуса в Алматы
20 апреля 2017, 11:12
Видео инцидента разместили в соцсети.
Инцидент попал на видео. Ролик размещен в одном из Instagram-аккаунтов, передает ИА «NewTimes.kz».
На кадрах видно, как женщина, предположительно кондуктор, грубо оттаскивает от автобуса пожилого мужчину-инвалида. В это время ей пытается помочь молодой парень.
По всей видимости, мужчина зашел в салон, чтобы попросить милостыню. По мнению пользователей сети, это не позволяет кондуктору так обращаться с инвалидом.
По информации автора ролика, в кадре — маршрутный автобус №34 в Алматы.
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