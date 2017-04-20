Московского бизнесмена расстреляли возле офиса
20 апреля 2017, 12:55
По данному факту проводится проверка.
Неизвестный ранил из огнестрельного оружия московского бизнесмена, который выходил из офиса на улице Симоновский Вал. Сотрудников полиции вызвали очевидцы происшествия. Позже пострадавший скончался в больнице. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1955 года рождения с огнестрельным ранением брюшной полости, его доставили в медучреждение. Вскоре из больницы поступила телефонограмма о смерти потерпевшего», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка.
Как отмечает РЕН ТВ, погибший предприниматель был генеральным директором столичной компании по производству смазочных материалов и подшипников.
Фото с сайта operkor.wordpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854943-fb0d1ca351e53ac147ecfdc797051178
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...