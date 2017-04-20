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Московского бизнесмена расстреляли возле офиса

20 апреля 2017, 12:55

По данному факту проводится проверка.

Неизвестный ранил из огнестрельного оружия московского бизнесмена, который выходил из офиса на улице Симоновский Вал. Сотрудников полиции вызвали очевидцы происшествия. Позже пострадавший скончался в больнице. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1955 года рождения с огнестрельным ранением брюшной полости, его доставили в медучреждение. Вскоре из больницы поступила телефонограмма о смерти потерпевшего», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.

Как отмечает РЕН ТВ, погибший предприниматель был генеральным директором столичной компании по производству смазочных материалов и подшипников.

Фото с сайта operkor.wordpress.com

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