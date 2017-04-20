Коррупционеров в Казахстане стало больше на треть

За первый квартал 2017 года за коррупционные преступления осуждено 220 граждан страны.

За первые три месяца этого года осудили на 33% больше коррупционеров, чем за аналогичный период 2016 года, свидетельствуют данные комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.





За первый квартал 2017 года за коррупционные преступления осуждено 220 граждан страны, тогда как в прошлом году в законную силу вступили приговоры по 165 правонарушениям.

Если выводы о росте осужденных коррупционеров за год в целом можно будет сделать только по его итогам, то статистика за 2016 и 2015 годы имеется. И налицо последовательный рост.

За 2016 год за коррупцию наказано 910 человек, в 2015 году их было на 20% меньше — 760.

То есть, если предположить, что 2017 год завершится с "урожаем" коррупционеров на треть большим, чем в прошлом году, то этот же показатель может превысить данные за 2015 год сразу на 50%.

Источник: Sputnik Казахстан