Мужчина переломал руки и ноги при падении в вентиляционную шахту в ВКО

Спасатели специализированного отряда департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области вытащили из вентиляционной шахты 49-летнего мужчину со множественными травмами, сообщила пресс-служба департамента.

Несчастный случай произошел 20 апреля в первой половине дня в Усть-Каменогорске. Бригада выполняла ремонтные работы на крыше, пострадавшему понадобились дополнительные инструменты, путь за которыми он решил срезать. Зайдя с улицы в перекрытие между зданиями, мужчина не заметил отверстие шириной с метр и упал вниз с 12-метровой высоты.



