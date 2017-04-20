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Мужчина переломал руки и ноги при падении в вентиляционную шахту в ВКО

20 апреля 2017, 14:16

Мужчина во время работы по невнимательности упал с высоты четырехэтажного дома.

Спасатели специализированного отряда департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области вытащили из вентиляционной шахты 49-летнего мужчину со множественными травмами, сообщила пресс-служба департамента.

Несчастный случай произошел 20 апреля в первой половине дня в Усть-Каменогорске. Бригада выполняла ремонтные работы на крыше, пострадавшему понадобились дополнительные инструменты, путь за которыми он решил срезать. Зайдя с улицы в перекрытие между зданиями, мужчина не заметил отверстие шириной с метр и упал вниз с 12-метровой высоты.

Звонок о помощи поступил незамедлительно. Спасатели в кратчайшие сроки прибыли к месту происшествия. Спасти человека можно было, только спустившись к нему по веревкам.

"Мы организовали навески в двух местах, закрепили веревки, двое спасателей спустились вниз. Мужчина подавал признаки жизни, реагировал на наши вопросы. Зафиксировав его на жесткие носилки, подняли наверх. После передали сотрудникам "скорой помощи", — рассказывает инженер-спасатель специализированного отряда Алибек Токенов.

При визуальном осмотре у пострадавшего были замечены открытые переломы рук и ног. Окончательное заключение дадут врачи.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Игорь Агеенко



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