Мужчина переломал руки и ноги при падении в вентиляционную шахту в ВКО
20 апреля 2017, 14:16
Мужчина во время работы по невнимательности упал с высоты четырехэтажного дома.
Спасатели специализированного отряда департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области вытащили из вентиляционной шахты 49-летнего мужчину со множественными травмами, сообщила пресс-служба департамента.
Несчастный случай произошел 20 апреля в первой половине дня в Усть-Каменогорске. Бригада выполняла ремонтные работы на крыше, пострадавшему понадобились дополнительные инструменты, путь за которыми он решил срезать. Зайдя с улицы в перекрытие между зданиями, мужчина не заметил отверстие шириной с метр и упал вниз с 12-метровой высоты.
Звонок о помощи поступил незамедлительно. Спасатели в кратчайшие сроки прибыли к месту происшествия. Спасти человека можно было, только спустившись к нему по веревкам.
"Мы организовали навески в двух местах, закрепили веревки, двое спасателей спустились вниз. Мужчина подавал признаки жизни, реагировал на наши вопросы. Зафиксировав его на жесткие носилки, подняли наверх. После передали сотрудникам "скорой помощи", — рассказывает инженер-спасатель специализированного отряда Алибек Токенов.
При визуальном осмотре у пострадавшего были замечены открытые переломы рук и ног. Окончательное заключение дадут врачи.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Игорь Агеенко
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