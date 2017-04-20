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Эрдоган обвинил Обаму в обмане и поддержке террористов

20 апреля 2017, 14:24

"Однако, к сожалению, он обманул Турцию в вопросе противодействия PYD и YPG. Надеюсь, позиция новой администрации США будет другой, и она не повторит этих ошибок", — заявил Эрдоган.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что экс-президент США Барак Обама обманул Анкару и стал оказывать поддержку сирийской курдской Партии демократического союза (PYD), вопреки имевшимся договоренностям, передает РИА Новости.

Анкара считает PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG) террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ.

Эрдоган ответил на вопрос телеканала "Аль-Джазира" о том, готова ли администрация США изменить отношение к YPG и PYD и отказаться от их вооружения.

"В ходе личной встречи с (президентом США Дональдом) Трампом мы обсудим этот вопрос, и я предоставлю документы. Между США и Турцией есть соглашение о борьбе с PПK, оно действовало и в период президентства Обамы. Однако, к сожалению, он обманул Турцию в вопросе противодействия PYD и YPG. Надеюсь, позиция новой администрации США будет другой, и она не повторит этих ошибок", — заявил Эрдоган.

По его словам, настало время покончить с "террористической организацией PПK и ее сирийскими ответвлениями PYD и YPG", эта позиция Турции была доведена до сведения Трампа. Турецкий лидер выразил обеспокоенность контактами Вашингтона с PYD и YPG, отметив, что их использование в операции по освобождению сирийского города Ракка стало бы серьезной ошибкой.

"Нельзя использовать одну террористическую организацию для борьбы с другой. ИГ* – террористическая группировка, но PYD и YPG также террористы, которые в числе прочих являются угрозой для национальной безопасности Турции", — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция и США являются стратегическими партнерами и союзниками по НАТО, поэтому они должны укреплять свое взаимодействие.

Фото © AP Photo

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