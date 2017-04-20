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В Алматы похитили человека

20 апреля 2017, 15:20

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В Алматы 20 апреля рано утром из собственной машины похитили мужчину, передает Zakon.kz.

Похищение произошло в Алатауском районе города. Как рассказали родственники, Алиев Самир, 1987 г.р., является предпринимателем. Сегодня около 4 часов утра он возвращался домой на своем автомобиле Mercedes-Benz G-класса. За рулем был трезвый водитель. Со слов данного свидетеля, родственникам похищенного удалось узнать, что при подъезде к дому Mercedes заблокировали красный Subaru Outback и белый ВАЗ 2114. Злоумышленники вытащили Самира из машины, и, применяя физическую силу, посадили в один из своих автомобилей. После чего скрылись.

"По дороге он звонил отцу, чтобы тот открыл ворота, но не доехал. Отец начал переживать, набрал кафе, там дали номер трезвого водителя, он и рассказал все. Его били и посадили в автомашину марки Subaru Outback красного цвета", - сообщил брат пропавшего.

Родные Самира Алиева обращаются к общественности с просьбой оказать содействие в его поисках и сообщить в полицию любую информацию, которая может быть известна по факту похищения.

В ДВД Алматы сообщили следующее по данному факту: "В Алатауском районе сегодня поступило заявление от жителя Алматы об исчезновении временно неработающего гражданина Алиева. Начаты розыскные мероприятия. Обстоятельства устанавливают".


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