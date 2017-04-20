Международные автобусы с двойным перегрузом пассажирами выявили на республиканской трассе

Транспорт с перегрузом от 10 человек и больше ехал из Кыргызстана в Россию через Казахстан.

При проведении рейдовых мероприятий на дорогах областного и республиканского значения сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области были задержаны пассажирские автобусы с двойным перегрузом, которые следовали в Российскую Федерацию, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





На трассе республиканского значения «Алматы-Екатеринбург» у города Балхаш и поселка Сарышаган сотрудниками областного батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Карагандинской области 20 апреля были остановлены автобус марки «Мерседес», а также микроавтобусы, следовавшие из Кыргызстана в Россию. При проверке салонов транспортных средств было установлено, что вместо положенных 51 посадочного места, в первом автобусе находились 71 человек, в грузовой маршрутке, где всего два пассажирских места, перевозили 13 пассажиров. В третьей маршрутке перегруз составил 10 пассажиров. Все - граждане Кыргызстана.





Автобусы были доставлены в территориальные отделы полиции для проверки документов пассажиров, после чего транспорт с допустимой нагрузкой продолжит движение. В отношении водителей автобусов составлены административные протоколы по статье 593 КРКобАП – «Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения», штраф составляет 5 МРП.





Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области напоминает, что при перевозке пассажиров должны соблюдаться определенные правила, которые утверждены на законодательном уровне. Одним из таких правил является перевозка ровно того количества пассажиров, которое предусмотрено по техническим и конструктивным параметрам самого транспортного средства. Допустимая численность пассажиров в любом виде автотранспортного средства должна быть такой, сколько это предусмотрено количеством посадочных мест для людей.



