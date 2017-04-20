Пострадавшим от паводков в Атбасаре оказывают психологическую помощь

Медико-психологическую помощь оказывают пострадавшему от паводков населению Атбасара, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Центр медицины катастроф Комитета по ЧС МВД РК.





Бригады экстренного реагирования и психологи Центра медицины катастроф КЧС МВД Республики Казахстан, осуществляющие медицинское обеспечение пострадавшим в результате подтопления в Атбасарt Акмолинской области, вернулись на место постоянной дислокации.





С начала ликвидации чрезвычайной ситуации медиками была оказана медицинская помощь 57 обратившимся. Психологи оказали экстренную психологическую помощь 66 жителям, в том числе 17 детям, провели 5 психологических консультаций.





В связи с паводковой ситуацией в нескольких областях Республики подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК были открыты телефоны "горячей линии", предназначенные для информационно-разъяснительной работы и психологической помощи населению.





Психологами филиалов Центра медицины катастроф по Карагандинской и Актюбинской областей было принято 177 звонков по телефону «горячей линии», обратившимся гражданам оказана информационная и психологическая поддержка.







