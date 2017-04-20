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Трое человек пострадали в ДТП в Алматы

20 апреля 2017, 19:21

От сильного удара Toyota перевернулась.

В Алматы на пересечении улицы Кабанбай батыра с проспектом Сейфуллина произошло крупное ДТП, передает Zakon.kz.

Toyota Fortuner двигалась в западном направлении по улице Кабанбай батыра. В этот же момент на полосу встречного движения выехал Hyundai. Избежать столкновения не удалось.

От сильного удара Toyota перевернулась.

Пострадали оба водителя и пассажир Toyota, их госпитализировали.



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