Трое человек пострадали в ДТП в Алматы
20 апреля 2017, 19:21
От сильного удара Toyota перевернулась.
В Алматы на пересечении улицы Кабанбай батыра с проспектом Сейфуллина произошло крупное ДТП, передает Zakon.kz.
Toyota Fortuner двигалась в западном направлении по улице Кабанбай батыра. В этот же момент на полосу встречного движения выехал Hyundai. Избежать столкновения не удалось.
От сильного удара Toyota перевернулась.
Пострадали оба водителя и пассажир Toyota, их госпитализировали.
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