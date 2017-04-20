Жительница Алматинской области заявила, что ее удерживали в рабстве
20 апреля 2017, 20:33
По словам женщины, в рабстве она провела три года.
В Алматинской области полиция проверяет факты трудовой эксплуатации, указанные в заявлении жительницы Талдыкоргана.
К полицейским Талдыкоргана с официальным заявлением обратилась 46-летняя женщина, сообщившая о том, что ее на протяжении трех лет держали в рабстве в одном из фермерских хозяйств в Алакольском районе.
Женщина рассказала, что ухаживала за скотом и в итоге заболела. Вместо того, чтобы отправить ее в больницу фермер якобы доставил ее в Талдыкоргана, где бросил на территории городского автовокзала, всучив в руки 2000 тенге. Сейчас женщина, у которой выявлен рак, находится на попечении родных. Поскольку у нее нет каких-либо документов, удостоверяющих личность, она не может оформить пособие по инвалидности.
"Действительно, заявление поступило 14 апреля в УВД г. Талдыкоргана. Материал был направлен по территориальности в полицию Алакольского района, где факт тщательно проверяют и при необходимости примут соответствующие меры", — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Московский монитор
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855024-0f53748e34b7d92633b7825a58c13292
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...