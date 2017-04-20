Жительница Алматинской области заявила, что ее удерживали в рабстве

В Алматинской области полиция проверяет факты трудовой эксплуатации, указанные в заявлении жительницы Талдыкоргана.

К полицейским Талдыкоргана с официальным заявлением обратилась 46-летняя женщина, сообщившая о том, что ее на протяжении трех лет держали в рабстве в одном из фермерских хозяйств в Алакольском районе.

Женщина рассказала, что ухаживала за скотом и в итоге заболела. Вместо того, чтобы отправить ее в больницу фермер якобы доставил ее в Талдыкоргана, где бросил на территории городского автовокзала, всучив в руки 2000 тенге. Сейчас женщина, у которой выявлен рак, находится на попечении родных. Поскольку у нее нет каких-либо документов, удостоверяющих личность, она не может оформить пособие по инвалидности.





"Действительно, заявление поступило 14 апреля в УВД г. Талдыкоргана. Материал был направлен по территориальности в полицию Алакольского района, где факт тщательно проверяют и при необходимости примут соответствующие меры", — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.



