В США мужчина застрелил двух рабочих и покончил с собой

Инцидент произошел около 11.15 по местному времени (19.15 мск) в восточной части города. Как сообщил представитель полиции Скрон Джексон (Schron Jackson), представители компании Laclede Gas работали в этой части города, когда неизвестный "подошел и стал стрелять в них, после чего направил оружие на себя".





Мотивы стрелка не известны. Проводится расследование инцидента. Компания Laclede Gas заявила, что "шокирована" случившемся и сотрудничает с полицией в расследовании происшествия.