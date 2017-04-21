В США мужчина застрелил двух рабочих и покончил с собой
21 апреля 2017, 01:42
Мотивы стрелка не известны.
Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, застрелил двух рабочих, после чего покончил с собой, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел около 11.15 по местному времени (19.15 мск) в восточной части города. Как сообщил представитель полиции Скрон Джексон (Schron Jackson), представители компании Laclede Gas работали в этой части города, когда неизвестный "подошел и стал стрелять в них, после чего направил оружие на себя".
Мотивы стрелка не известны. Проводится расследование инцидента. Компания Laclede Gas заявила, что "шокирована" случившемся и сотрудничает с полицией в расследовании происшествия.
Фото: AP Photo
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