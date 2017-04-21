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В центре Парижа при перестрелке погиб полицейский

21 апреля 2017, 01:21

Правоохранительные органы допускают, что случившееся — теракт.

Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже. Стрелявший ликвидирован, в центре французской столицы идет спецоперация, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в нападении участвовали двое преступников. Правоохранительные органы допускают, что случившееся — теракт.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что над местом происшествия летает вертолет.

Префектура парижской полиции в своем Twitter призывала избегать района ЧП, не объяснив, в чем причина.


Фото: AP Photo

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