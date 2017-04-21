В центре Парижа при перестрелке погиб полицейский
21 апреля 2017, 01:21
Правоохранительные органы допускают, что случившееся — теракт.
Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже. Стрелявший ликвидирован, в центре французской столицы идет спецоперация, сообщает РИА Новости.
По данным источника, в нападении участвовали двое преступников. Правоохранительные органы допускают, что случившееся — теракт.
Корреспондент РИА Новости сообщает, что над местом происшествия летает вертолет.
Префектура парижской полиции в своем Twitter призывала избегать района ЧП, не объяснив, в чем причина.
Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police— Préfecture de police (@prefpolice) 20 апреля 2017 г.
Фото: AP Photo
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