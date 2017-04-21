Три микрорайона Петропавловска готовят к эвакуации из-за приближающейся воды

Идет активная работа среди населения: раздаются памятки с точным указанием маршрутов эвакуации, вплоть до того, какой автобус подъедет за людьми и где будет стоять техника для транспортировки скота.

"Однако среди населения много тех, кто не желает покидать свои дома. Мы заверяем, что при эвакуации сохранность имущества обеспечивают органы внутренних дел. Просим отнестись к этому ответственно и серьезно, с пониманием. Потому что, не будем скрывать, такого уровня подъема реки Ишим еще не было. Очень большая вода идет", — заключил Ерик Сарыбаев.



