Три микрорайона Петропавловска готовят к эвакуации из-за приближающейся воды
21 апреля 2017, 09:54
Многие отказываются покидать дома, однако власти обещают обеспечить сохранность имущества, так как эвакуации избежать не удастся.
В Петропавловске увеличивают количество мест в эвакуационных пунктах; жителей из зоны возможного подтопления, к которой добавился еще один микрорайон, готовят к эвакуации.
Подтопление грозит находящимся на окраине города поселкам Кожевенный и Заречный. Кроме того, в зону риска впервые за много лет попал расположенный ближе к центру микрорайон Подгора, в связи с чем в этом районе открыт пункт эвакуации.
"Идет работа по увеличению мест в эвакопунктах города, готовится транспорт для перевозки людей и домашних животных. В городе созданы три эвакуационных пункта — в средних школах №12, 13 и 14, подготовлено 11 автобусов для перевозки людей. Составлены списки, взяты под особый контроль 17 тяжелобольных, 10 детей-инвалидов, 33 беременные женщины и 55 детей до года", — проинформировал на брифинге заместитель руководителя департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Ерик Сарыбаев.
Он отметил, что согласно уточненным данным на дачных участках, подверженных подтоплению, проживает 61 человек, решается вопрос их экстренной эвакуации. Кроме того, предстоит эвакуировать в безопасное место более 180 голов скота, имеющегося на подворьях, и 130 птиц.
Дата начала эвакуации будет зависеть от уровня воды, которая придет в село Байтерек, что в нескольких километрах от Петропавловска.
"В зависимости от этого будем принимать решение. Но эвакуация однозначно будет. Мы знаем, что многие надеются на авось и отказываются от эвакуации, но авось не будет, эвакуация из опасных зон неизбежна", — подчеркнул представитель ДЧС.
Идет активная работа среди населения: раздаются памятки с точным указанием маршрутов эвакуации, вплоть до того, какой автобус подъедет за людьми и где будет стоять техника для транспортировки скота.
"Однако среди населения много тех, кто не желает покидать свои дома. Мы заверяем, что при эвакуации сохранность имущества обеспечивают органы внутренних дел. Просим отнестись к этому ответственно и серьезно, с пониманием. Потому что, не будем скрывать, такого уровня подъема реки Ишим еще не было. Очень большая вода идет", — заключил Ерик Сарыбаев.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Комитет по ЧС МВД РК
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