В Алматы временно ограничат движение по пр. Абая из-за ремонта моста через р.Есентай

Движение по мосту через р.Есентай по пр. Абая ограничено будет в западном и восточном направлениях.

В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через р.Есентай (Весновка) по пр. Абая в схему движения автотранспорта будут внесены изменения , сообщает городское управления пассажирского транспорта и автодорог.





* С 24.04.17 г. движение по мосту через р.Есентай (Весновка) по пр. Абая в западном и восточном направлениях будет ограничено.





* Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении.





* Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.





Фото: YouTube







