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В Алматы временно ограничат движение по пр. Абая из-за ремонта моста через р.Есентай

21 апреля 2017, 14:34

Движение по мосту через р.Есентай по пр. Абая ограничено будет в западном и восточном направлениях.

В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через р.Есентай (Весновка) по пр. Абая в схему движения автотранспорта будут внесены изменения, сообщает городское управления пассажирского транспорта и автодорог.

* С 24.04.17 г. движение по мосту через р.Есентай (Весновка) по пр. Абая в западном и восточном направлениях будет ограничено.

* Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении.

* Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Фото: YouTube



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