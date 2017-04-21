В Алматы временно ограничат движение по пр. Абая из-за ремонта моста через р.Есентай
21 апреля 2017, 14:34
Движение по мосту через р.Есентай по пр. Абая ограничено будет в западном и восточном направлениях.
В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через р.Есентай (Весновка) по пр. Абая в схему движения автотранспорта будут внесены изменения, сообщает городское управления пассажирского транспорта и автодорог.
* С 24.04.17 г. движение по мосту через р.Есентай (Весновка) по пр. Абая в западном и восточном направлениях будет ограничено.
* Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении.
* Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.
Фото: YouTube
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