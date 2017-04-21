В Украине казахстанец вербовал людей для оправки в Сирию
21 апреля 2017, 15:34
Судом он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Житель ЗКО вербовал и переправлял казахстанцев в террористические организации в Сирии. Мужчину задержали в Украине и этапировали в Казахстан, сообщает портал "Мой Город".
Как сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, 19 апреля 42-летний житель ЗКО Руслан Хамзулинов был признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РК - "Возбуждение религиозной розни", "Участие в деятельности террористической группы", "Финансирование террористической деятельности", "Вербовка с целью организации террористической деятельности" и "Организация незаконной миграции".
Как следует из материалов дела, Хамзулинов был причастен к вербовке и переправке граждан Казахстана в лагеря международных террористических организаций на территории Сирии.
- Кроме того, по заданию зарубежного руководства террористической ячейки ДАИШ* в Турции выехал в Украину для проведения подготовки для совершения террористический атак в России и Казахстане, - сообщили в областном оперативном штабе.
Там и был задержан Хамзулинов в прошлом году. Судом он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
* запрещена в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"
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