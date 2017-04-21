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В Украине казахстанец вербовал людей для оправки в Сирию

21 апреля 2017, 15:34

Судом он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Житель ЗКО вербовал и переправлял казахстанцев в террористические организации в Сирии. Мужчину задержали в Украине и этапировали в Казахстан, сообщает портал "Мой Город".

Как сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, 19 апреля 42-летний житель ЗКО Руслан Хамзулинов был признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РК - "Возбуждение религиозной розни", "Участие в деятельности террористической группы", "Финансирование террористической деятельности", "Вербовка с целью организации террористической деятельности" и "Организация незаконной миграции".

Как следует из материалов дела, Хамзулинов был причастен к вербовке и переправке граждан Казахстана в лагеря международных террористических организаций на территории Сирии.

- Кроме того, по заданию зарубежного руководства террористической ячейки ДАИШ* в Турции выехал в Украину для проведения подготовки для совершения террористический атак в России и Казахстане, - сообщили в областном оперативном штабе.

Там и был задержан Хамзулинов в прошлом году. Судом он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

* запрещена в Казахстане

Иллюстративное фото из архива "МГ"

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