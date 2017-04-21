Спецслужбы Кыргызстана пресекли теракт, планировавшийся на День Победы
21 апреля 2017, 19:16
Задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях.
Сотрудники ГКНБ в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО) на территорию Кыргызстана 20 апреля задержали боевика МТО С.Т., 1994 года рождения. Задержанный является уроженцем Ошской области, пишет "Вечерний Бишкек".
Установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что он принимал личное участие в проводимых боевиками массовых казнях пленных.
В феврале 2016 года после дополнительной подготовки С.Т. получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело.
Фото: vb.kg.
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