Спецслужбы Кыргызстана пресекли теракт, планировавшийся на День Победы

Задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях.

Сотрудники ГКНБ в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций (МТО) на территорию Кыргызстана 20 апреля задержали боевика МТО С.Т., 1994 года рождения. Задержанный является уроженцем Ошской области , пишет " , пишет " Вечерний Бишкек ".





Установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям МТО и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что он принимал личное участие в проводимых боевиками массовых казнях пленных.





В феврале 2016 года после дополнительной подготовки С.Т. получил задание совершить теракт на территории СНГ в период празднования Дня Победы.





В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, возбуждено уголовное дело.



