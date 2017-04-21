В Калининграде нашли останки казахстанского солдата

Наводчик 45-миллиметровой пушки Камаш Бекмухамбетов был призван в армию в январе 1942 года.

Калининградские поисковики обнаружили останки неизвестного советского солдата, погибшего весной 45-го. Им удалось установить имя павшего воина по его боевым наградам. До сих пор в родном Казахстане он числился пропавшим без вести, сообщает " сообщает " Вести-Калининград ".





Александр Христофоров. Корреспондент:





— Здесь работал бульдозер выравнивая землю под строительную площадку и скорее всего своим ножом задел место гибели красноармейца и поэтому поисковики нашли останки солдата сразу в нескольких местах этой территории.





Сегодня здесь ровная площадка, а вдалеке дома новострои. Кругом стреляные немецкие сигнальные ракеты, остатки противогазов, обломки кирпичей. Здесь поисковики наткнулись в отвале земли на боевые награды.





Алексей Солтовский. Командир поискового отряда «Красная звезда»:





— Нашли сначала медаль «За боевые заслуги», потом нашли орден «Красной звезды». Приехали вот дообследовать этот участок. Нашли череп. Еще берцовые кости и вот такие награды.





Несмотря что они были в земле, сами награды хорошо сохранились. Можно было прочитать номера. Установить имя погибшего солдата помогло Управление Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества.





Олег Бобровский .Начальник военно-мемориальной службы Балтийского флота:





— Установили, что данный военнослужащий РККА числился пропавшим без вести на территории Восточной Пруссии.





Установили имя бойца. Им оказался наводчик 45-миллиметровой пушки Камаш Бекмухамбетов, уроженец Казахстана из города Степняк.





В Красную Армию его призвали в январе 42-го. Орден Красной Звезды получил за бой за населенный пункт Горокупенен, теперь Кубановка. Из своего орудия он уничтожил 2 пулеметных расчета, обеспечив наступление своей роте. А погиб 20 марта 45-го, окружая своим полком противника.





Николай Кисиль .Председатель общественного объединения «Поисковое движение Калининградской области»:





— Начали мы поиск родственников в Казахстане. Нашлись родственники, их достаточно много оказалось. Еще жива сестренка этого военнослужащего, она 1927 года рождения, ей 90 лет.





За останками солдата из Казахстана приедут два его племянника. Торжественное перезахоронение героя уже произойдет на его родине, откуда он ушел на войну 75 лет назад.







