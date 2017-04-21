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Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях

21 апреля 2017, 22:15

Лидером опросов в преддверии первого тура президентских выборов во Франции остается Эмманюэль Макрон.

Рейтинг популярности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вырос после того, как накануне в Париже произошел очередной громкий теракт. Таковы данные опроса, опубликованного агентством Odoxa, сообщает ТАСС.

Проведенный сразу после террористической атаки, в ходе которой погиб сотрудник полиции, а его двое коллег получили серьезные ранения, показал, что в поддержку Ле Пен выступают 23% избирателей. До этого эксперты констатировали некоторое падение предвыборного рейтинга лидера "Национального фронта".

Впрочем, лидером опросов в преддверии первого тура президентских выборов во Франции остается Эмманюэль Макрон - за него, по данным Odoxa, готовы голосовать 24,5% французов.

Рейтинг кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона остался неизменным - 19-20%. На этой же планке находится лидер крайне левого политического лагеря и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй намечен на 7 мая.

Сергей Щербаков.

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Фото: ridus.ru.

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