Пассажирский паром врезался в пристань на Канарских островах
22 апреля 2017, 08:38
На борту парома находились 140 пассажиров, 13 из которых получили лёгкие ранения.
Пассажирское судно врезалось в пристань, выходя из порта Лас-Пальмас на Канарских островах, сообщает El Mundo. Паром должен был отправиться по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, передает Life.ru.
По данным СМИ, на борту парома находились 140 пассажиров, 13 из которых получили лёгкие ранения.
Отмечается, что инцидент произошёл из-за технического сбоя, связанного с отключением электричества на борту. В настоящее время судно пришвартовано к берегу.
Фото: Недвижимость в Турции
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