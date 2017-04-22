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Пассажирский паром врезался в пристань на Канарских островах

22 апреля 2017, 08:38

На борту парома находились 140 пассажиров, 13 из которых получили лёгкие ранения.

Пассажирское судно врезалось в пристань, выходя из порта Лас-Пальмас на Канарских островах, сообщает El Mundo. Паром должен был отправиться по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, передает Life.ru.

По данным СМИ, на борту парома находились 140 пассажиров, 13 из которых получили лёгкие ранения.

Отмечается, что инцидент произошёл из-за технического сбоя, связанного с отключением электричества на борту. В настоящее время судно пришвартовано к берегу.

Фото: Недвижимость в Турции

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