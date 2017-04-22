Случай произошел во время матча "Темиртау" и "Номад".

В четвертом матче финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею "Номад" уступил "Темиртау" 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.





Первую шайбу в матче и единственную шайбу в составе "кочевников" забросил Ярослав Евдокимов. Впоследствии хоккеисты "Темиртау" не только отыгрались, но и вырвали победу. Отличились Антон Угольников, Егор Наместников и Данияр Ахметов. Счет в серии - 2:2. Следующая игра команд пройдет 24 апреля в Астане.





Игра была примечательна и тем, что Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи.







