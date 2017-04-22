При пожаре на ферме в Китае погибли пять человек

Пожар произошел ночью в жилом доме на ферме в районе Сяошань в Ханчжоу. Через час пожар был потушен.





Пять пострадавших с сильными ожогами были доставлены в больницу, однако врачам не удалось их спасти. В настоящий момент устанавливается причина случившегося.



