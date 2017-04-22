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При пожаре на ферме в Китае погибли пять человек

22 апреля 2017, 14:24

Пожар произошел ночью в жилом доме на ферме в районе Сяошань в Ханчжоу.

Жертвами пожара на ферме в восточной китайской провинции Чжэцзян стали пять человек, передает РИА Новости.

Пожар произошел ночью в жилом доме на ферме в районе Сяошань в Ханчжоу. Через час пожар был потушен.

Пять пострадавших с сильными ожогами были доставлены в больницу, однако врачам не удалось их спасти. В настоящий момент устанавливается причина случившегося.

Фото: AP Photo

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