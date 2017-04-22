Сборная Казахстана по хоккею сыграет против Австрии на ЧМ
22 апреля 2017, 15:13
Матч между сборными Казахстана и Австрии начнется в 23.30 по времени Астаны.
Национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой в субботу, 22 апреля, проведет свой стартовый матч на чемпионате мира в Киеве.
Команда Казахстана играет в группе А в первом дивизионе. Соперником нашей ледовой дружины в первом матче будет команда Австрии. Капитан сборной Казахстана — Брендон Боченски.
"На первый матч мы будем заявлять 19 полевых игроков — 7 защитников и 12 нападающих. В принципе, это такое сочетание, которое мы привыкли видеть в "Барысе". По ходу турнира будем смотреть. Если кто-то получил травму, либо защитник, либо нападающий, у нас будет ещё одно место в заявке", — прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец.
По его мнению, сборная Австрии одна из самых быстрых команд. "Играет в активный хоккей. Я думаю, если их сравнить с командами, с которыми мы встречались в товарищеских играх, то Австрия — самая быстрая", — добавил главный тренер.
Матч между сборными Казахстана и Австрии начнется в 23.30 по времени Астаны.
Источник: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz
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