Сборная Казахстана по хоккею сыграет против Австрии на ЧМ

22 апреля 2017, 15:13

Матч между сборными Казахстана и Австрии начнется в 23.30 по времени Астаны.

Национальная сборная Казахстана по хоккею с шайбой в субботу, 22 апреля, проведет свой стартовый матч на чемпионате мира в Киеве.

Команда Казахстана играет в группе А в первом дивизионе. Соперником нашей ледовой дружины в первом матче будет команда Австрии. Капитан сборной Казахстана — Брендон Боченски.

"На первый матч мы будем заявлять 19 полевых игроков — 7 защитников и 12 нападающих. В принципе, это такое сочетание, которое мы привыкли видеть в "Барысе". По ходу турнира будем смотреть. Если кто-то получил травму, либо защитник, либо нападающий, у нас будет ещё одно место в заявке", — прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец.

По его мнению, сборная Австрии одна из самых быстрых команд. "Играет в активный хоккей. Я думаю, если их сравнить с командами, с которыми мы встречались в товарищеских играх, то Австрия — самая быстрая", — добавил главный тренер.

Матч между сборными Казахстана и Австрии начнется в 23.30 по времени Астаны.

Источник: Sputnik.kz

Фото: Sputnik.kz


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