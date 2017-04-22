Сборная Казахстана по хоккею сыграет против Австрии на ЧМ

Команда Казахстана играет в группе А в первом дивизионе. Соперником нашей ледовой дружины в первом матче будет команда Австрии. Капитан сборной Казахстана — Брендон Боченски.

"На первый матч мы будем заявлять 19 полевых игроков — 7 защитников и 12 нападающих. В принципе, это такое сочетание, которое мы привыкли видеть в "Барысе". По ходу турнира будем смотреть. Если кто-то получил травму, либо защитник, либо нападающий, у нас будет ещё одно место в заявке", — прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец.

По его мнению, сборная Австрии одна из самых быстрых команд. "Играет в активный хоккей. Я думаю, если их сравнить с командами, с которыми мы встречались в товарищеских играх, то Австрия — самая быстрая", — добавил главный тренер.





Матч между сборными Казахстана и Австрии начнется в 23.30 по времени Астаны.









Фото: Sputnik.kz



