В армянском Гюмри убили российского контрактника

В армянском городе Гюмри погиб российский военнослужащий. Его ударили ножом недалеко от военной базы.

Покушение на жизнь военного-контрактника в армянском Гюмри было совершено вечером 22 апреля недалеко от российской 102-й военной базы. В результате ножевого ранения солдат скончался на месте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Южного военного округа России, передает Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Южного военного округа России, передает РБК





Военные указывают, что по факту случившегося было начато расследования командования штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве.





Подозреваемый в убийстве задержан армянской полицией.





Как сообщает издание «Новости Армении» со ссылкой на прокурора Ширакской области Армении Карена Габриеляна, погибшему россиянину был 21 год. Его имя — Дмитрий Ялпаев.





Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса страны (убийство​).



