Подозреваемый в убийстве военного в Гюмри оказался ограниченно вменяемым

Во время службы в армии в ноябре 2016 года подозреваемый несколько раз совершал самоповреждения.

Мужчина, подозреваемый в убийстве российского военного в армянском Гюмри, имеет проблемы с психическим здоровьем и был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Армении.





В субботу в Гюмри был убит российский военный-контрактник. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве. По факту происшествия заведено уголовное дело, проводится расследование командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами. Дело передано в управление по расследованию особо важных дел СК Армении.





"В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый имеет некоторые проблемы с психическим здоровьем. В частности, во время службы в армии в ноябре 2016 года несколько раз совершал самоповреждения и был переведен в психиатрическое отделение ереванского гарнизонного госпиталя Минобороны для узкоспециального обследования. Была назначена судебно-психиатрическая экспертиза", — говорится в сообщении.





В армянском СК отметили, что 9 марта нынешнего года главное военное следственное управление СК получило заключение экспертизы, согласно которой у мужчины нашли некоторые психические расстройства, и он был признан ограниченно вменяемым и негодным к воинской службе в мирное время.





"Приказом министра обороны в марте он был демобилизован", — отмечается в сообщении.



