В Мексике убит наркобарон Команданте Бык
23 апреля 2017, 09:47
Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, лидер наркокартеля «Залив» Хулиан Мануэл Лойса Салинас (Julián Manuel Loisa Salinas) по прозвищу Команданте Бык убит во время столкновения бандитов и федеральных сил безопасности Мексики, передает Lenta.ru.
«В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты преступники Бык и Панчо Карреон», — говорится в сообщении.
En Tamaulipas, Fuerzas Federales confirman que tras enfrentamientos con criminales, murieron los delincuentes " El Toro" y "Pancho" Carreon.— Gobierno Tamaulipas (@gobtam) 22 апреля 2017 г.
Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.
В других сообщениях власти штата просят граждан соблюдать осторожность, так как операция по поимке других членов картеля продолжается.
Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей «Лос-Сетас» и «Залив» в контроле над поставками наркотиков в США. По данным мексиканских властей, Хулиан Мануэль Лойсу Салинас подозревался в похищениях людей, краже нефти, незаконном обороте оружия и наркотиков.
Фото: Reuters
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