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В Мексике убит наркобарон Команданте Бык

23 апреля 2017, 09:47

Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, лидер наркокартеля «Залив» Хулиан Мануэл Лойса Салинас (Julián Manuel Loisa Salinas) по прозвищу Команданте Бык убит во время столкновения бандитов и федеральных сил безопасности Мексики, передает Lenta.ru.

«В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты преступники Бык и Панчо Карреон», — говорится в сообщении.



Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.

В других сообщениях власти штата просят граждан соблюдать осторожность, так как операция по поимке других членов картеля продолжается.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей «Лос-Сетас» и «Залив» в контроле над поставками наркотиков в США. По данным мексиканских властей, Хулиан Мануэль Лойсу Салинас подозревался в похищениях людей, краже нефти, незаконном обороте оружия и наркотиков.

Фото: Reuters

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