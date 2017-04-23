В Мексике убит наркобарон Команданте Бык

«В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты преступники Бык и Панчо Карреон», — говорится в сообщении.

Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.





В других сообщениях власти штата просят граждан соблюдать осторожность, так как операция по поимке других членов картеля продолжается.





Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей «Лос-Сетас» и «Залив» в контроле над поставками наркотиков в США. По данным мексиканских властей, Хулиан Мануэль Лойсу Салинас подозревался в похищениях людей, краже нефти, незаконном обороте оружия и наркотиков.