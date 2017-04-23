Спасатели продолжают эвакуировать людей из зон подтопления

Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.

В паводкоопасных регионах республики продолжается ведение аварийно-спасательных, предупредительных и восстановительных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.





В Акмолинской области из подтопленных с начала паводкового периода 980 жилых домов освобождены от воды 908 домов.





В Карагандинской области из подтопленных 140 домов, вода отведена из 96.





В Костанайской области из 103 домов, подвергшихся подтоплению, в настоящее время вода откачана из 77.





В Восточно-Казахстанской области из 19 подтопленных домов, вода отведена из 10 домов.





"Паводковые воды откачаны из подтопленных ранее жилых домов в Северо-Казахстанской (146), Жамбылской (13) и Актюбинской (206) областях. Подтопленными по республике остаются 154 жилых домов (Акмолинской - 72, Карагандинской – 44, Костанайской – 26, Восточно-Казахстанской – 9, Актюбинской области – 3) и 644 дачных домов в Актюбинской области", - говорится в сообщении.





В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях ведутся работы по эвакуации людей, откачке и отводу воды, оповещению населения, установке габионов, заготовке и укладке мешкотары, подсыпке инертным материалом, прорыву водоотводных каналов, переправе и сопровождению жителей и работников коммунальных служб, доставке продуктов населению, патрулированию и мониторингу за уровнем воды, охране общественного порядка.



