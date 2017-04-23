Во Владивостоке водитель протаранила 11 авто из-за кошки

Машина двигалась по городу со скоростью не более 70 километров в час, когда внезапно на дорогу выбежала кошка.

Во Владивостоке 22-летняя девушка устроила массовое ДТП. Она протаранила 11 припаркованных на улице машин, сообщает сообщает Дни.ру





"Установлено что, 22-летняя жительница Владивостока – водитель автомашины Mercedes, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца Инструментального завода, не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями", – сообщили в региональном МВД.





В полиции рассказали, что на момент аварии стаж вождения у девушки составил два года. "Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. В текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения девушка не привлекалась", – отметили в МВД.





Сама же автоледи рассказала, что рано утром она везла друзей из клуба. Машина двигалась по городу со скоростью не более 70 километров в час, когда внезапно на дорогу выбежала кошка. Чтобы не задавить животное, она выкрутила руль влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier. Следующий удар пришелся на Renault Koleos и на KIA Morning.





После этого у Mercedes отлетело заднее колесо, и потерявший управление автомобиль буквально смял на своем пути еще восемь припаркованных машин, а само колесо отскочило на крышу одной из иномарок.





В результате ДТП никто из людей не пострадал. Удалось ли водителю своим маневром спасти жизнь кошке, не сообщается.



