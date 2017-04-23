У студента в петербургском метро нашли человеческие органы в контейнерах
23 апреля 2017, 19:00
Проверка показала, что молодой человек перевозил образцы внутренних органов в контейнерах по договоренности с врачом из лаборатории в клинику.
Сотрудники полиции обнаружили у студента медицинского вуза биоматериалы, которые он перевозил в метро в Петербурге в клинику из лаборатории, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции 22 апреля остановили на станции метро "Горьковская" для разбирательства студента Первого Санкт-Петербургского медицинского университета, у которого обнаружили образцы биоматериалов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, проверка показала, что молодой человек перевозил образцы внутренних органов в контейнерах по договоренности с врачом из лаборатории в клинику.
Фото: РИА Новости . Наталья Селиверстова.
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