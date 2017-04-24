В Париже полиция начала разгонять протестующих, применяя спецсредства
24 апреля 2017, 01:00
Несколько раз против протестующих применяли дубинки.
Полиция приступила к разгону протестующих на площади Бастилии в центре Парижа, применяет спецсредства, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки.
Фото: РИА Новости. Дмитрий Горностаев.
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