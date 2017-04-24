Казахстанские теннисистки проиграли канадкам в Кубке Федерации
24 апреля 2017, 01:50
Общий счет в матче Канада — Казахстан стал 3:1 в пользу североамериканок, и именно они выступят во II Мировой группе в следующем году.
В Монреале состоялась четвертая игра плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан.
Ярослава Шведова (51-е) в двух сетах уступила Бьянке Андрееску (188-е) — 6:7, 4:6.
Таким образом, общий счет в матче Канада — Казахстан стал 3:1 в пользу североамериканок, и именно они выступят во II Мировой группе в следующем году.
Отметим, что по решению капитанов сборных теннисистки могут доиграть последний, пятый матч, который уже ни на что не повлияет. В парном разряде у Казахстана заявлены Ярослава Шведова и Галина Воскобоева, у Канады — Габриэла Дабровски и Катрин Себов.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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