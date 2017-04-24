В трех областях Казахстана ограничили движение из-за паводка

На дорогах республиканского значения Северо-Казахстанской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей действуют ограничения движения для автотранспорта в связи с паводковой ситуацией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП Казахавтодор».





"23.04.2017 г. в СКО в связи с затоплением паводковыми водами введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Челябинск-Новосибирск» км. 525-530, участок от Мамлютского кольца до кольца 20-го мкр. (перелив на 528, 529 км.)", - говорится в сообщении.





В Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на км.715+500 м.) действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, участок от п.Сарыколь до границы СКО. В ЮКО по той же причине ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км.)





Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арысь. Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка. Кроме того на отдельных участках дорог республиканского значения Карагандинской и Северо-Казахстанской областей имеют место размывы и переливы. Так, в Карагандинской области на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 169 идет перелив (ширина - 50 м., глубина - 10 см.). Ограничений для движения автотранспорта нет.





В СКО размывы на автодорогах:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 678 (размыв обочины ширина - 150 м.);

2. «Жезказган-Петропавловск» км. 681 (размыв обочины ширина - 200 м.);

3. «Жезказган-Петропавловск» км. 723 (размыв обочины ширина - 20 м., и 1-очковой трубы, диаметром-1,5 м.);

. «Екатеринбург-Алматы» км. 766 (размыв обочины ширина - 200 м.);

5. «Екатеринбург-Алматы» км. 797 (размыв моста над р.Жем Барак (длина моста - 46 м), разрушение конуса и переходной плиты);

6. «Екатеринбург-Алматы» км. 835 (размыв моста над р.Акан-Бурлук (длина моста - 70 м), разрушение конуса и переходной плиты). Ограничений нет.





На участках, подвергшихся воздействию паводков, силами работников областных филиалов РГП «Казахавтодор» проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Ведется дежурство в круглосуточном режиме.







