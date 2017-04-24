В Казахстане созданы спецвойска немедленного реагирования на террористическую угрозу
24 апреля 2017, 10:59
Спецгруппа находится в постоянной боевой готовности.
Министр обороны РК Сакен Жасузаков в ходе правительственного часа в Мажилисе парламента по вопросам деятельности Вооруженных Сил РК проинформировал, что в настоящее время определен состав сил и средств немедленного реагирования на террористические угрозы, передает корреспондент Zakon.kz.
«Министерство обороны совместно с другими государственными органами проводит плановую превентивную работу по обеспечению национальной безопасности Казахстана, участвует в работе антитеррористического центра Комитета национальной безопасности. Сегодня в Вооруженных Силах определен состав сил и средств немедленного реагирования на террористические угрозы, который находится в постоянной боевой готовности», - сказал он.
В то же время глава ведомства отметил, что для переброски этой спецгруппы имеются необходимые самолеты и вертолеты, выработаны алгоритм и порядок действий спецгруппы, продолжается практика проведения межведомственных учений.
«С целью повышения слаженности органов военного управления и уровня профессиональной подготовленности офицерского состава по управлению войсками мероприятия оперативной и боевой подготовки за эти годы возросли на 2,5 и 5 раз, соответственно. Сейчас мы акцентируем свое внимание на качество», - подчеркнул С. Жасузаков.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта Диапазон
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