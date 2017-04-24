В Омске таксисты вымогали у казахстанца $1200 за поездку до Павлодара

Суд вынес приговор двум безработным с уголовным прошлым, которые ограбили гражданина Казахстана, пишет пишет om1.ru





Преступление произошло 14 сентября 2016 года. В тот день гражданин Казахстана искал на железнодорожном вокзале Омска такси, чтобы добраться до родного Павлодара.





Два судимых омича выдали себя за таксиста и его пассажира и предложили казахстанцу довезти его за 1200 рублей. Мужчина согласился и сел в машину. Остановившись на АЗС при выезде из города, таксисты-рецидивисты потребовали с пассажира уже 1200 долларов. Таких денег у казахстанца не оказалось. Тогда рецидивисты заставили его отдать всю наличность — 4000 рублей. А затем высадили из машины. Казахстанец пешком вернулся на вокзал и обратился в транспортную полицию.





Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, одного из приятелей-грабителей приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима. Второй отправится в колонию общего режима на один год, шесть месяцев и десять дней.



